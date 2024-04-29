مصر تعزى كينيا فى ضحايا انهيار سد كيجابى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 06:31 مساءً - قدمت مصر التعازي، للسلطات الكينية، في الضحايا الذين سقطوا إثر انهيار سد بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي.

وكتب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، على موقع إكس: "خالص التعازي والتضامن مع جمهورية كينيا الشقيقة في ضحايا انهيار سد كيجابي".

وأكد على دعم مصر لجهود الحكومة الكينية في احتواء آثار الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تشهدها على مدار الفترة الماضية.

ولقى ما لا يقل عن 42 شخصاً، في انهيار كيجابي في بلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي، فيما تشهد البلاد أمطاراً غزيرة وفيضانات.

وأشارت الحكومة الكينية، إلى أنه لا يزال الكثير من جثث الضحايا في الوحول، والعمل جاري على انتشالهم.

وأرجأت كينيا إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع إضافى بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، والتى أسفرت عن مصرع ما يقرب من مائة شخص منذ منتصف مارس الماضى.