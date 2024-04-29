أحمد جودة - القاهرة - بالخطوات.. طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الإنترنت من هيئة التأمين الصحي العامة

قامت هيئة التأمين الصحي العامة بتوفير طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل حجز المواطنين العيادات وتوفير الجهد وتقديم جميع أساليب الراحة للمرضى، حيث تعتبر عملية حجز موعد في التأمين من ضمن المجهودات المبذولة من الهيئة لتطوير وتحسين الخدمات الطبية، وكذلك للمساهمة في تسهيل الإجراءات على المواطنين المستفيدين من خدمات التأمين الصحي، وبذلك يمكن للجميع الآن حجز موعد بشكل مسبق دون أي مجهود، وذلك من خلال الطريقة التي سيتم توضيحها في الأسطر التالية.

طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024



أصبح من السهل على المواطنين إجراء حجز موعد لزيارة عيادات التأمين الصحي 2024، وذلك بعدد من الخطوات السهلة البسيطة التي يتم تنفيذها على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمين الصحي، وتعتبر طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2024 من الخدمات التي توفر الكثير من الوقت والمجهود الذي كان يبذله المرضى في الانتظار لعدة ساعات في الصفوف، والخطوات تتمثل في الآتي:



التوجه إلى الموقع الرسمي لبوابة هيئة التأمين الصحي العامة عبر الرابط الإلكتروني.

تحديد أيقونة خدماتنا ومنها يتم اختيار تبويب حجز موعد في عيادات التأمين الصحي.

بعد ذلك يتم اختيار المستخدم صفة المنتفع، وتدوين الرقم القومي له في المكان المخصص.

تدوين رقم التأمين الخاص بالشخص الذي يتم حجز الموعد له في المكان المخصص.

اختيار العيادة المرغوب بها وتحديد موعد مناسب للمريض وكذلك اختيار الطبيب المعالج.

تصل رسالة نصية لتأكيد إتمام عملية حجز موعد الكشف على الهاتف.



حجز موعد كشف بالتأمين الصحي عبر الأرقام الساخنة



أتاحت هيئة التأمين الصحي أرقام الرد الفوري وهي الأرقام الساخنة ليتمكن المواطنين من حجز موعد مسبق للكشف في أحد عيادات التأمين، وذلك بهدف تقديم خدمة كاملة للمرضى في جميع محافظات ومدن الجمهورية، وتعمل هذه الأرقام بصفة يومية بداية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى تمام الساعة السادسة مساءً، وهي كالتالي:

0225743324.

0225745426.