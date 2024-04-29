أسامة كمال: الوضع الاقتصادي بمصر يتطور وعلاقتنا بالكويت عميقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 10:29 مساءً - قال الإعلامى أسامة كمال، إن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح غدًا للقاهرة، ستكون هى الأولى لأمير الكويت للقاهرة منذ توليه الحكم، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعطى دفعة للعلاقات بين مصر والكويت لتوثيق التواصل والتشاور على مستجدات الأـحداث إقليميًا ودوليًا.

وأوضح "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دى ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دى ام سي"، أن الجميع يعرف مدى العلاقات بين مصر والكويت والتى لا تتأثر بالظروف المحيطة وتظل ثابتة، ووجود عدد كبير من المصريين فى الكويت هو إثبات لعمق العلاقات وإثبات أنهم أصبحوا جزءا من النسيج الكويتى، مقدم الترحيب لأمير الكويت فى بلده الثانى مصر، والرئيس والدولة سيكون ترحيبهم كبير به غدًا.

وتابع: مشاعر المصريين تجاه الشعب الكويتى مشاعر كبيرة وعظيمة وراسخة وتعاطف المصريين إبان الغزو العراقى للكويت كان كبير، وقلوب المصريين كانت تتوجع على ما يحدث، والجميع كان خلف تحرير الكويت، وعادت الكويت عادتها داعمه لأمته العربية ولمصر، وكانت من الدول التى تتقدم الصف فى ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو هى التى دفعت بمصر لكى تصل لهذه المرحلة والحالة من القوة والقدرة، موضحًا أن مصر تمتلك قوة ردع والوضع الاقتصادى يتطور فى مصر رغم كل الظروف التى يمر بها المواطن المصرى.