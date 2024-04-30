أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يُعلن عن موعد إجازة شم النسيم 2024: خطوة جديدة نحو تعزيز الراحة والتوازن في المجتمع

رئيس الوزراء يُعلن عن موعد إجازة شم النسيم 2024: خطوة جديدة نحو تعزيز الراحة والتوازن في المجتمع.. بمبادرة مفاجئة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يتعلق بإجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024 في مصر، حيث قام رئيس الوزراء بدمج إجازتي العيدين لتوفير فترة إجازة طويلة تمتد لأربعة أيام متصلة للموظفين. تفاصيل هذا القرار تُعرض في تقرير 'دوت الخليج' القادم.

متي إجازة شم النسيم؟

رئيس الوزراء يُعلن عن موعد إجازة شم النسيم 2024: خطوة جديدة نحو تعزيز الراحة والتوازن في المجتمع

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.



قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.