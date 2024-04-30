أحمد جودة - القاهرة - بين الأصالة والتحدي: حكم الاحتفال بشم النسيم في عام 2024

بين الأصالة والتحدي: حكم الاحتفال بشم النسيم في عام 2024.. احتفال شم النسيم يشكل جزءًا من التراث الشعبي المصري الغني، وهو يثير الكثير من الجدل حول مدى قبوله وملاءمته دينيًا في المجتمع الإسلامي.

عيد شم النسيم

بين الأصالة والتحدي: حكم الاحتفال بشم النسيم في عام 2024

وعن اصل الاحتفال بشم النسيم فهو عيد فرعوني كان يحتفل به القدماء المصريين من اجل أحياء الانقلاب الربيعي خلال الشهر، وتوارث المصريين طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم عن طريق تناول الأسماك المملحة وتلوين البيض والخروج للحدائق للاستمتاع بالمناظر الطبيعة.

حكم الاحتفال بشم النسيم

فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة قديمًا على أن الاعتدال الربيعي يوافق موعد صوم الأخوة المسحيين قبل العيد الخاص بهم، وبحسب التقاليد المتعارف عليها قديما، كان يحتفل المصريين بشم النسيم فور انتهاء المسحيين من صومهم.

وصرحت الإفتاء، بشأن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم أن الاحتفال بعيد شم النسيم جاء من أجل ترسيخ معنى مهم يتلخص أن هذه المناسبة الاجتماعية، من أجل اكتمال فرحة الاحتفال بها وبروح الجماعة الوطنية الواحدة موضحة أن هذا لا يتناقض مع الشرع بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وحفاظًا على قِيَمِها النبيلة السمحة.