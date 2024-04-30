أحمد جودة - القاهرة - هل يجوز شرعًا الاحتفال بشم النسيم 2024؟.. إليكم الحواب

هل يجوز شرعًا الاحتفال بشم النسيم 2024؟.. إليكم الحواب.. مع اقتراب يوم شم النسيم في مصر، ينشغل الكثيرون بالبحث عن معاني هذا الاحتفال الشعبي وأصوله التاريخية، فهو يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من التراث المصري. يتساءل الناس أيضًا عن مدى قبوله دينيًا واجتماعيًا، وهل يُعتبر حلالًا أم حرامًا. بالإضافة إلى ذلك، يتساءل البعض عن معنى هذا اليوم بالنسبة للمصريين ودوره في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأفراد والأجيال.

عيد شم النسيم

هل يجوز شرعًا الاحتفال بشم النسيم 2024؟.. إليكم الحواب

وعن اصل الاحتفال بشم النسيم فهو عيد فرعوني كان يحتفل به القدماء المصريين من اجل أحياء الانقلاب الربيعي خلال الشهر، وتوارث المصريين طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم عن طريق تناول الأسماك المملحة وتلوين البيض والخروج للحدائق للاستمتاع بالمناظر الطبيعة.

حكم الاحتفال بشم النسيم

فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه جرت العادة قديمًا على أن الاعتدال الربيعي يوافق موعد صوم الأخوة المسحيين قبل العيد الخاص بهم، وبحسب التقاليد المتعارف عليها قديما، كان يحتفل المصريين بشم النسيم فور انتهاء المسحيين من صومهم.

وصرحت الإفتاء، بشأن حكم الاحتفال بعيد شم النسيم أن الاحتفال بعيد شم النسيم جاء من أجل ترسيخ معنى مهم يتلخص أن هذه المناسبة الاجتماعية، من أجل اكتمال فرحة الاحتفال بها وبروح الجماعة الوطنية الواحدة موضحة أن هذا لا يتناقض مع الشرع بل هو ترجمة للحضارة الإسلامية الراقية، وحفاظًا على قِيَمِها النبيلة السمحة.