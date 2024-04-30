نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لاختراق حساب مدير المركز القومي للامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بـ40 يوما، يتعرض الحساب الشخصي للدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك للإختراق.

وكتب الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم رسالة تحذيرية، جاء مضمونها "حسابي على الفيس بوك تم اختراقه، ويتم ارسال رسائل منه تطالب بتحويل مبالغ مالية... رجاء عدم الرد عليها أو الاستجابة لها ".

وأتخذ قام الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم، أول اجراء قانوني، بإبلاغ مباحث الانترنت للتحرك لإنقاذ الموقف، واسترداد الحساب.

نجحت مباحث الانترنت في استرداد الحساب الرسمي الدكتور رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للامتحانات والتقويم التربوي ومدير المركز القومي للامتحانات والتقييم.

وكتب الدكتور رمضان محمد "الحمد لله،، تم استرداد حسابي علي الفيس بوك.. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بذلك ".

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، فى البداية للمواد خارج المجموع، يوم الاثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية والتربية الوطنية، يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء، بينما تبدأ امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو المقبل 2024.