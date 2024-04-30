رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:35 مساءً - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال.

وجاء في نص البرقية :"يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، ذلك اليوم الذي نعبر فيه عن عظيم تقديرنا لكل يد تبني وتزرع الخير في ربوع الوطن".

واستطرد رئيس البرلمان: "وإني إذ أنتهز هذه المناسبة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدعمكم الكبير والمتواصل لعمال مصر، وكامل ثقتنا في جهودكم العظيمة والمخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة على أرض مصرنا الغالية، متعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم".

واختتم رئيس مجلس النواب برقية التهنئة بالقول:"كل عام ومصرنا الغالية قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين".