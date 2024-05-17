انت الأن تتابع خبر ودعاً لصبغات الكيميائية الضارة للشعر ... طريقة مذهلة لصبغ الشعر بمكونات طبيعية لعشاق لون بني غزالي بالقهوة والكاكاو أحلي وأرخص من صالونات التجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبني السيدات خلال فترة الأعياد، مظاهر التجديد لإبراز جمالهن، الأمر الذي يدفع الكثيرات إلى زيارة صالونات التجميل لصبغ شعرهن

في هذا السياق

أفاد خبراء التجميل بأن اللون البني يتلاءم مع مختلف أنواع البشرة، ومع ذلك، يتجه الاهتمام حديثاً نحو البدائل الطبيعية كالقهوة والكاكاو والحناء نظراً لأضرار المواد الكيميائية التقليدية التي قد تتسبب في تلف وتساقط الشعر.

ويشير خبراء الجمال إلى فوائد استخدام القهوة للشعر

حيث تساهم في تحسين صحته ونعومته وحيويته، بالإضافة إلى مساعدتها في محاربة قشرة الرأس وزيادة كثافة الشعر. وقد أوصوا باستخدام خليط من القهوة الناضجة، الكاكاو الناعم، القهوة سريعة الذوبان والحناء لتحقيق أفضل النتائج.

لتحضير هذا المزيج الطبيعي لصبغ الشعر

يجب أولاً غسل الشعر وتجفيفه جيدًا، ثم مزج المكونات في إناء ووضع الخليط على الشعر، وينصح بارتداء قفازات ووضع قطعة قماش على الأكتاف لتجنب الاتساخ. بعد تطبيق الخليط، يُترك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل قبل غسله.

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