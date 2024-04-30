قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء لـ شمال سيناء.. الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بينهم، وبرعاية كريمة من الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأ.د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أ.د / شوقي علام مفتي الديار المصرية، وسوف تنطلق القافلة يومي الخميس والجمعة: (23 – 24 شوال 1445هـ)، الموافق(2- 3/5/2024م)،، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " أمانة العامل والصانع وإتقانهما "، وذلك على النحو التالي: