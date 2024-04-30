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قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء لـ شمال سيناء.. الجمعة القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) الجمعة القادمة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بينهم، وبرعاية كريمة من  الإمام الأكبر أ.د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، وأ.د / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أ.د / شوقي علام مفتي الديار المصرية، وسوف تنطلق القافلة يومي الخميس والجمعة: (23 – 24 شوال 1445هـ)، الموافق(2- 3/5/2024م)،، وتضم ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " أمانة العامل والصانع وإتقانهما "، وذلك على النحو التالي:

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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