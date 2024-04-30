أحمد جودة - القاهرة - خطوات تجديد رخصة العربية في مصر 2024 والأوراق اللازمة للتجديد

من الممكن تحديث رخصة القيادة في مصر، إلي كل من يمتلك عربية يجب عليه معرفة جميع التعليقات والبيانات المطلوبه للتجديد رخصتها، وذلك يمكنك فعله بطريقة سهلة وسريعة بعد توضيح كافة المعلومات الخاصة بهذا الأمر في المقال الظاهر أمامك.

تجديد رخصة العربية في مصر 2024



يجب عليك معرفة جميع المستندات المطلوبة لتحديث رخصة القيادة أو السيارة الخاصة بك، قم بقراءة السطور القادمة.

أولا يجب أن يتوفر شهادة إثبات لقياس النظر لصاحب العربية، يمكنك أن تأتي بها من قسم الرمد بالمستشفى.

يجب عليك دفع التأمينات الخاص بالعربية.

لا يمكنك تحديث رخصة القيادة الخاصة بك، يجب عليك سداد كافة مخالفات الطريق.

مستند يتم التوضيح فيه أنه تم الكشف على العربية بالكامل من قبل جهات المرور.

صورة من البطاقة الشخصية، وتكون البطاقة غير منتهية.

اصل الرخصة القديمة للعربيه، ويجب أن يكون اسم الشخص المتقدم، ولو كانت باسم شخص آخر يمكنك الاستمرار لكن بوجود توكيل عام من الشخص نفسه.



خطوات تجديد رخصة السيارة



من الواجب على صاحب العربية أن يقوم بزيارة جهات المرور القريب منه.

وبعد ذلك يقوم بأخذ الملف الخاص بالترخيص، ودفع ثمنه، والموعد المحدد لتجديد هو سنة واحدة أو بعد ثلاث سنوات.

يتم الكشف على العربية من جميع الاتجاهات، ويتم البحث عن الأشياء الأساسية فيها،مثل طفاية الحرائق والصندوق الخاص بالاسعافات الأولية.

وبعد أن يتم الموظف الكشف على العربية، تقوم بتحضير جميع المستندات والرجوع إلى المكان الخاص بالتجديد.

يجب عليك دفع كافة المبالغ المكتوبة.

وبعد الدفع قم بأخذ ايصال مختوم بالمبلغ، وبعد قليل يتم استلام الرخصة.