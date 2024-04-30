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رفع 2000 حالة إشغال للمحلات والمقاهي بالطالبية وكلبشة 15 سيارة للانتظار الخاطئ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 2000 حالة إشغال للمحلات والمقاهي بالطالبية وكلبشة 15 سيارة للانتظار الخاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات علي الطريق العام وأرصفة المشاة لتوفير حرم امن لسير المواطنين.

وفي ذلك الاطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة مكبرة لضبط المخالفين ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الحي ورفع الإشغالات للمحال والمنشآت التجارية.

وقد أسفرت عن كلبشة ١٥ سيارة للانتظار الخاطئ بالجزر الوسطى ورفع 2000 حالة إشغال متنوع  وذلك خلال حملات شملت شوارع استوديو مصر وعثمان محرم وترسا وفيصل بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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