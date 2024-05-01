توقيع مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين مصر وفرنسا لاستكمال التعاون في توطين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 09:31 صباحاً - الفريق مهندس / كامل الوزير: اهمية كبري للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي ايجابي على الدولة المصرية

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر وكذا التوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وفي اطار التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والفرنسي في مجالات النقل المختلفة

وقع الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل المصري والسيد /برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي مذكرة تفاهم لخارطة الطريق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي وتنفيذ الخط السادس للمترو بحضور السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بفرنسا

وعلي هامش التوقيع استعرض وزير النقل العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا والتعاون الاقتصادي والتنموي في كافة المجالات والتي من اهمها تطوير قطاع النقل السككي ومشروعات الجر الكهربائي والمخطط توطين صناعتها في مصر من خلال انشاء مجمع صناعي يضم مصنعين احدهما لتصنيع الأنظمة الكهربائية والتحكم والآخر للوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها على مساحة ٦٦ فدان بمدينة برج العرب بالاسكندرية حيث سيتم تصنيع جميع المكونات الكهروميكانيكية وجزء كبير من الوحدات المتحركة للخط السادس للمترو علاوة على تصنيع كافة المكونات الكهروميكانيكية المطلوبة لتطوير الخط الاول لمترو وترام الرمل وكذلك تصنيع نظم الاشارات لخطوط السكك الحديدية المختلفة كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى جميع دول العالم وتحقيق عائد اقتصادي للدولة المصرية كما سيوفر هذا المجمع الصناعي اكثر من 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين

حيث اكد وزير النقل على الاهمية الكبري للاستثمار في مجال النقل السككي والجر الكهربائي بما له من عائد اقتصادي ايجابي على الدولة المصرية مشيرا إلى اهمية تنفيذ مشروع الخط السادس للمترو والذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة وسوف يمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة وسيربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي

واضاف الوزير أنه سيتم التعاون مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ عدد من مشروعات النقل مثل مترو ابو قير وترام الرمل ومد الخط الاول للمترو من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر وازدواج وتطوير خط سكة حديد شربين كفر الشيخ قلين دمنهور

وفي نهاية مراسم التوقيع قدم الفريق مهندس كامل الوزير دعوة رسمية للسيد/ برونو لومير لحضور منتدي الاستثمار المصري الأوربي المقرر انعقاده بالقاهرة خلال الفترة من ٢٩ يونيو وحتى ٣٠ يونيو القادم وكذلك حضور افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو