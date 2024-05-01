استطلاع رأى لكلية إعلام القاهرة: فوز on وdmc ومسلسل الحشاشين بالمراكز الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 04:33 مساءً -

احتفلت كلية الإعلام جامعة القاهرة، بإعلان نتائج استطلاع رأى الجمهور المصرى لدراما رمضان 2024، الذي أعده مركز بحوث ودراسات الرأي العام بالكلية تحت إشراف الدكتورة ثريا البدوي، عميدة الكلية.

وقد تم تطبيق الاستطلاع على عينة بلغ حجمها 1100 مفردة، تحت إشراف ومتابعة الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام، بمشاركة وحضور عدد من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، وبدأت فعاليات الاحتفالية بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وقد تم تكريم قناة on وتسلم درع التكريم ابراهيم جاد رئيس القناة ، بإلإضافة إلى تكريم قناة dmc ضمن القنوات وتسلم هانى مهنا، مدير إدارة الإخراج درع التكريم، كما تم تكريم الفنان حمادة هلال خلال فعاليات الاحتفالية والفنان هشام ماجد والزميل محمد طنطاوى مدير تحرير، اليوم السابع.

وقالت الدكتورة ثريا البدوى للحاضرين خلال الفعالية إن الدراما وسيلة مهمة لبناء منظومة القيم في المجتمع، وإما أن تكون معزز لهذه القيم أو مهدد لها، موضحة أن دراما 2024 كانت نموذج واضح في تعزيز الهوية الوطنية وقيم المجتمع المصري.

وأسفرت نتائج الاستطلاع عن فوز مسلسل الحشاشين، نظرا لتناوله الوعى التاريخى، كما فاز المؤلف عبد الرحيم كمال، بالمركز الأول فى التأليف بنتائج الإستطلاع، وفاز فى فئة الاخراج بالمراكز الأولى المخرج بيتر ميمى.

وشملت عينة الاستطلاع 1100 مفردة، 76% من الإناث، و24% من الذكور، تراوحت أعمارهم ما بين 18- 60 عامًا، 76.9% منهم حاصلين على مؤهل جامعى، و18.6% فوق الجامعى، والنسبة الباقية تراوح تعليمها ما بين المتوسط وفوق المتوسط وأقل من المتوسط، وينتمي 89.4% من إجمال العينة إلى الحضر، بينما 10.6% ينتمون إلى الريف.

وقد أعلنت الدكتورة سحر مصطفى، مدير مركز بحوث ودراسات الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة النتائج النهائية للاستطلاع، وأشارت إلى أن متابعة الجمهور المصرى للدراما لم تكن بشكل دائم، حيث جاء الخيار (أحيانًا) فى المرتبة الأولى بنسبة بلغت56.1% ثم نادرًا بنسبة بلغت 25.9%، وأخيرًا "دائمًا" بنسبة بلغت 18%، وكان هناك تقارب في نسبة من يشاهدون مسلسل واحد أو أكثر، حيث بلغت نسبة من يشاهدون مسلسلين 28.2% ومسلسل واحد 26%، وأكثر من ثلاثة مسلسلات بنسبة 24.2%، وأخيرا ثلاثة مسلسلات بنسبة 21.6 %.