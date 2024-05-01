خالد الجندى يشرح آراء العلماء حول موقف البسملة فى القرآن الكريم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 06:32 مساءً - قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلماء اختلفوا في موقف البسملة فى القرآن الكريم ومدى كونها آية من كل سورة أم لا، وتحدث عن أن العلماء انقسموا إلى أربع أقسام في موقف البسملة هي من سور القرآن أو ليست من سور القران وواضح أننا نتعامل معها أنها آية في سورة الفاتحة فقط حيث رُقمت في هذه السورة فقط.

وأضاف خالد الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، أن العلماء انقسموا، فالرأي الأول يقول أنها ليست اية لسور القرآن وهذا رأي قراء المدينة والبصرة والشام والامام مالك، والرأي الثاني يقول هي آية لسور القران وهذا الرأي عليه قراء مكة والكوفة والإمام الشافعي وكل فريق عنده أدله ظنية واجتهاد وشيء عظيم.

وتابع: "الرأي الثالث يقول في الفاتحة آية فقط وده رأي الامام احمد ابن حنبل، والرأي الرابع يقول إنها آية منفردة بسور القران وبيقول هي آية منفصلة للفصل بين سور القرآن وده راي الإمام أبو حنيفة ورواية عن احمد ابن حنبل".