نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس جاهزة.. "تعليم الجيزة" تنهي استعدادتها لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدادت كبيرة ومجهودات قصوى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني "آخر العام" للعام الدراسي 2023/2024.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وخلال السطور التالية، نوضح جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة:

أولًا: جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى:

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- السبت 11/5/2024: العلوم، المهارات المهنية.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 15/5/2024: الرياضيات، وICT.



ثانيًا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي:

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية، والتربية الدينية.

- الأحد 12/5/2024: العلوم، والمهارات المهنية.

- الثلاثاء 14/5/2024: اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- الخميس 16/5/2024: الرياضيات، وICT.



ثالثًا: جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي:

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية والخط.

- السبت 11/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- الإثنين 13/5/2024: الهندسة، والعلوم.

- الأربعاء 15/5/2024: الدراسات الاجتماعية.



رابعًا: جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي:

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية والخط.

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- الثلاثاء 14/5/2024: الهندسة، والعلوم.

- الخميس 16/5/2024: الدراسات الاجتماعية.



خامسًا: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية:

- السبت 18/5/2024: اللغة العربية والخط.

- الأحد 19/5/2024: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 20/5/2024: الهندسة.

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الأربعاء 22/5/2024: العلوم، والتربية الفنية.

- الخميس 23/5/2024: الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية "خاص بمدرسة السعيدية".



سادسًا: جدول امتحانات الصف الأول الثانوي:

- الأربعاء 8/5/2024: اللغة العربية.

- السبت 11/5/2024: الفيزياء، والفلسفة.

- الإثنين 13/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 15/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية، والجغرافيا.

- السبت 18/5/2024: الرياضيات.

- الإثنين 20/5/2024: الأحياء، والتاريخ.

- الأربعاء 22/5/2024: الكيمياء.



سابعًا: جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:

- الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).

- الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).

- الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).

- الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).

- الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).

- الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).

- الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الموجهين المكلفين بوضع الامتحانات، بأن يكون الامتحان في مستوى الطالب المتوسط والالتزام بضوابط وضع الامتحان، على أن يكون من داخل المقررات التي درسها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني ومراجعة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي أخطاء بها.

ونبه مدير المديرية على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية، وكذلك الإضاءة الكافية والتهوية الجيدة باللجان، مع وضع لوحات إرشادية داخل اللجان لإرشاد الطلاب إلى أماكن اللجان الخاصة بهم، مشددًا على المحافظة على سلامة وسرية أوراق الأسئلة بداية من استلامها من مركز توزيع الأسئلة وحتى تسليمها للجان مع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها لفتح مظاريف الأسئلة.