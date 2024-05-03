أحمد جودة - القاهرة - تغييرات مهمة في جدول العطلات الرسمية: موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 في مصر

تغييرات مهمة في جدول العطلات الرسمية: موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 في مصر.. باتت الأجواء مشرقة ومليئة بالترقب في مصر مع اقتراب موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024. يأتي هذا الإعلان من الحكومة المصرية لتحديد توقيت الاحتفالات والراحة للعاملين في القطاع الخاص بالدولة. تأتي هذه الإجازة في شهر مايو، ولكن هذا العام يحمل تغييرًا ملحوظًا حيث تم دمج أيام العطل لتمتد ليومين متتاليين، مما يمنح الموظفين فرصة للاسترخاء والتمتع بوقتهم بشكل أكبر. سيكون التاريخ الجديد لإجازة عيد العمل قبل إجازة شم النسيم بيوم، وهو تغيير يستحق الانتباه والتفكير حول كيفية قضاء هذه الفترة المميزة بطريقة أفضل.

اجازه عيد العمال وشم النسيم

تغييرات مهمة في جدول العطلات الرسمية: موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 في مصر

صرحت وزارة العمل المصرية عن موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 للعاملين في القطاعين العام والخاص بالدولة، والتي من المفترض أن تكون يومي 5 و6 مايو حيث ستكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص وفق ما جاء في قانون العمل المصري رقم 12 لعام 2003، ويأتي هذا القرار من رغبة الحكومة في حصول المواطنين وموظفي الدولة على قسط كبير من الراحة والرفاهية خلال تلك الإجازة للعودة مرة أخرى للعمل والإنجاز بحيوية ونشاط أكبر.



موعد اجازه عيد العمال وشم النسيم

نشرت وزارة العمل المصرية بيانا رسميا لها بناءا على قرار مجلس الوزراء المصري رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والذي تعلن فيه وزارة العمل موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024 حيث أوضحت في البيان أن يوم الأربعاء 1 مايو 2024 لن يكون إجازة رسمية في الدولة بمناسبة عيد العمل بل سيتم ترحيله ليكون يوم الأحد 5 مايو 2024 ليكون قبل إجازة شم النسيم بيوم واحد فقط، ويسبقه يومي الجمعة والسبت ليكون مجموع الإجازات وقتها 4 أيام متتالية بحيث تكون هذه المدة كافية لقضاء المواطنين أو العاملين في القطاع الخاص وقتا طويلا مع عائلاتهم وذويهم.