رئيس "زراعة النواب": التحالف الوطنى آلية لتوسع الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 03:32 مساءً - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطني على مدار عامين ومنذ انطلاقه في مارس 2022، وهو يؤكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للعمل وفقًا لخطة موحدة، تستهدف المواطن في المقام الأول، بعيدًا عن المنافسة والتكرار، مؤكدا أن التحالف والذى يضم قرابة 23 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، نجح في تقديم الدعم النقدي والغذائي والمادي، بل ودعم الشباب المقلبين على الزواج بجانب مواجهة مشكلة البطالة التي تلاحق الكثير من أبنائنا.

وأشار "الحصري"، في تصريحات خاصة، إلى أن رغبة الحكومة خلال الفترة الماضية في برامج الحماية الاجتماعية كانت تستلزم توفر آلية على غرار التحالف الوطني قادرة على جمع منظمات المجتمع المدني وتوحيد الجهود من أجل كل مواطن مصري، وهذا ما كان غائب عن العمل الخيري طيلة السنوات الماضية، لذا جاء هذا الكيان ليكون بمثابة نقطة تنظيم لعمل الخير في مصر، وضمان وصول التبرعات لكل مستحق، وفقًا لقاعدة بيانات استند عليها قادرة على التوصل لكافة الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى دعم حقيقي.