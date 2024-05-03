تعادل فريق "أرسطو" مع "ابن خلدون" بمسابقة الفلسفة والمنطق بـ"مصر تستطيع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 09:32 مساءً - تعادل فريق "أرسطو"، مع فريق "ابن خلدون"، 7 نقاط لكلا منهما في منافسة طلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة والمنطق، عبر برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامى أحمد فايق عبر قناة "DMC".

المنافسة فى مادة الفلسفة والمنطق، بين فريق "أرسطو" ويمثله سيف السيد وأحمد تامر، وفريق "ابن خلدون" مكون من ملك محمد وباسم محمد، ضمن مسابقات يقدمها البرنامج في سلسلة حلقاته.

وقال الإعلامى أحمد فايق، نواصل فى هذه الحلقة الجديدة ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة دى إم سى، الخدمة التى يقدمها البرنامج فى مراجعات الثانوية العامة، والامتحانات على الأبواب، وإن شاء الله أولادنا مذاكرين، وبأكد أن الثانوية العامة مرحلة بنعدى عليها، ونحاسب نفسها هل إحنا تعبنا واجتهدنا ولا لا؟ ولكن النتيجة فهى عند ربنا".

تابع، اليوم عندنا مراجعة الفلسفة والمنطق، ونحن سعداء بمراجعة المناهج، لأنها تطورت على أد الزمن الزمن اللى عايشين فيه، لأنه صعب والتحصيل والمنافسة فيه صعبة، لأنه مع المعلومات اللى بتخرج مع البحث العلمى المتطور أصبح التحديث مستمر، وبالتالى نحتاج لمذاكرة هذه المناهج".

كما أوضح أن هذه الخدمة، تقدم من قبل مستشارى مناهج التاريخ فى وزارة التعليم والتعليم الفنى وهم من وضعوا هذه الأسئلة، ونحن نهدف لأن يذاكر الطلاب مرة أخرى وعمل مراجعة بعد مشاهدة الحلقة".