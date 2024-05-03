أحمد جودة - القاهرة - موعد تموين شهر مايو 2024 وكيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

في الساعات الماضية تم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة في حصص تموين مايو 2024، مما أثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين المصريين حاملي بطاقات الدعم التمويني، وفي هذا الشأن ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذه الأنباء ووضحت حجم الحصة التموينية للفرد في ذلك الشهر.

تموين شهر مايو 2024



وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة تموين شهر مايو 2024، وأوضحت الوزارة أن نصيب الفرد في التمويل لم يتغير، وستقوم بالإعلان في حالة وجود أي زيادات جديدة، وسوف يتم صرف 50 جنيه شهريًا للشخص المدون على البطاقة التموينية، وهذا ينطبق على الأسر التي تتكون من أربعة أفراد أو أكثر، وفي حالة تجاوز الأفراد الأربعة، يتم خفض المبلغ المصرف إلى 25 جنيه شهريًا لكل فرد إضافي، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح للفرد المدون على البطاقة بصرف كمية مناسبة من الزيت قدرها 800 مل وخمسة أرغفة من العيش، وسيتم بدء صرف السلع التموينية للمستحقين في شهر مايو عام 2024 ابتداءً من الأول من مايو.



طريقة اضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين



بعد أن أوضحنا موعد صرف المستحقين تموين شهر مايو 2024، نوضح طريقة إضافة المواليد على البطاقة، ويكون ذلك بشكل الكتروني عبر بوابة مصر الرقمية من هنا، مع ضرورة أن يكون عمر المولود المراد إضافته لا يقل عن عامين، وأن يكون حاملًا للجنسية المصرية، كما أكدت وزارة التموين مجموعة من الشروط الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع السابق.