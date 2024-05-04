نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قفلي على كل المواضيع".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "قفلي على كل المواضيع".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024

"قفلي على كل المواضيع".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024.. شم النسيم هو تقليد ينعم به الأسر المصرية والعربية، حيث يحتفلون به بفرح في أول يوم من شهر نيسان، مرحبين بقدوم فصل الربيع بكل بهجة وتفاؤل. تمثل هذه المناسبة فرصة مميزة للتجمع العائلي وتبادل الفرح والمرح، حيث يتجمع الأهل والأصدقاء لقضاء يوم مليء بالفعاليات والأنشطة الترفيهية. يتوجه الناس في هذا اليوم المشمس إلى الحدائق والمتنزهات، ممتعين بالأجواء الربيعية النقية، ويستمتعون بأوقات مميزة تعزز الروابط العائلية وتُشعرهم بالسعادة والارتياح.

شم النسيم 2024

تتميز احتفالات شم النسيم بعدة عادات وتقاليد، منها الطعام الشعبي الذي يشمل الفسيخ والرنجة والبيض الملون والبسكويت، كما يتم تنظيم الألعاب التقليدية مثل لعبة الطواحين ولعبة السلة وغيرها، وهذا يضيف مزيدًا من الفرح والمرح للأجواء.

"قفلي على كل المواضيع".. موعد عطلة شم النسيم لعام 2024

كما يعتبر شم النسيم فرصة للتواصل مع الطبيعة واستنشاق الهواء النقي والنسيم العليل، مما يعزز الشعور بالانتعاش والنشاط، كذلك تعتبر هذه الفعالية تجسيدًا لروح التراث والتقاليد التي تربط الأجيال ببعضها البعض وتجعلها تحتفظ بتراثها الثقافي عبر الأجيال.

وتحل إجازة عيد شم النسيم الرسمية في الدولة يوم الأحد 5 من شهر مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024، كما من القرر أن يكون يوم الإثنين 6 من نفس الشهر إجازة رسمية بمناسبة.

عيد شم النسيم كان مناسبة مهمة لدى قدماء المصريين، حيث كانوا يحتفلون به كرمز لبداية الربيع وانتعاش الحياة بعد فترة الشتاء، وكانت هذه المناسبة تعبر عن تجديد الحياة والخصوبة، وكانت تحتفل بها العائلات بالتجمع والاحتفال.

وخلال عيد شم النسيم، كانت العائلات تقوم بنشاطات متعددة، بما في ذلك الخروج إلى الحقول لقضاء وقت ممتع والتنزه وجمع الزهور والنباتات البرية، وكانوا يقومون أيضًا بإعداد وتناول الطعام الخاص بهذه المناسبة، مثل الأسماك المملحة والبيض والخبز والخضروات الموسمية.

يعتقد المصريون القدماء أن لهذا العيد قوة خاصة في تحقيق الحماية من الأمراض والشر، ولذلك كانوا يقومون ببعض الطقوس الخاصة بهذا اليوم، مثل تعليق الأسماك المملحة في المنازل للحفاظ على الحظ وصحة الأسرة.

وكان لعيد شم النسيم دلالات دينية أيضًا، حيث كان يعتبر فترة للاحتفال بالعديد من الآلهة المصرية القديمة، مثل آتون وأوزوريس وبسيد، وكانت تُعقد العديد من الطقوس الدينية والاحتفالات في هذا اليوم.