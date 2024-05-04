نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم وتوقعات درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر اليوم، السبت 4 مايو 2024.

من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا، بينما ستكون السواحل الشمالية معتدلة الحرارة، ومن المتوقع أن تشتد الحرارة في جنوب الصعيد.

وفي وقت الليل وفي الصباح الباكر، ستميل درجات الحرارة للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين تكون معتدلة في جنوب الصعيد.

تحذر الأرصاد من حدوث شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة المقربة من المسطحات المائية.

كما ستكون هناك نشاطات رياح في مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وفي بيان عاجل، أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى وجود تغيرات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مع عودة هطول الأمطار في بعض المناطق في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الأرصاد أنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو، ستتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق محددة في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتنبه هيئة الأرصاد الجوية إلى حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط بسبب سرعة الرياح التي تصل إلى 50-60 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 2-3 أمتار. كما ستنشط الرياح في مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

المدن/ المحافظات العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 30 17

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 17

دمنهور 30 17

المنصورة 30 16

الزقازيق 30 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 26 18

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 32 18

العريش 29 18

رفح 30 17

رأس سدر 32 18

نخل 30 14

كاترين 28 13

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 23

الإسكندرية 25 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 24 15

السلوم 25 16

سيوة 30 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 24 23

