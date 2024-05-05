قصواء الخلالي: انتظروا حلقة الأحد وملف اللاجئين ومفاجآت وأخبار مفرحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 12:32 صباحاً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن حلقة البرنامج غدا الأحد ستكون مهمة فيما يخص ملف اللاجئين، متابعة: "جايبة ورق ومعلومات مهمة ودقيقة.. بكرة وعد مني هيكون فيه أخبار مفرحة".

وأضافت خلال برنامج "فى المساء مع قصواء" الذي تقدمه على قناة سي بي سي: "هتكون مفاجأت مفرحة فيما يخص ملف اللاجئين.. وفيه كلام دقيق وخطير ويتقال لأول مرة".

ويعود برنامج "فى المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالى بداية من اليوم السبت بمواعيده الرسمية حتى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12 مساءً وذلك أسبوعيًا.