نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توجيه مهم من التعليم بشأن الزي المدرسي للطلاب (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن الزي المدرسي. ونص الخطاب علي إنه تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الزي المدرسي، يرجي التوجيه نحو تكليف تخصص الملابس الجاهزة بالمدارس الفنية الصناعية بتصنيع الزي المدرسي للطلاب بجميع المراحل الدراسية بجميع مدارس التعليم العام وكذا تصنيع زي الطلاب بمدارس التأسيس العسكري بالمواصفات المقررة من جانب قوات الدفاع الشعبي والعسكري. received_365313746534069