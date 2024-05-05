إكسترا نيوز تعرض تقريرا يرصد رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 11:30 صباحاً - عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تلفزيونيا، يرصد رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث رفعت ستاندرد بورز توقعت مصر إلى إيجابية بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وأكدت أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وتتطرق التقرير لتوقع مؤسسة جولدمان ساكس فائضا في التمويلات الخارجية لمصر خلال الـ4 سنوات المقبلة، وتصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر التزمت بتنفيذ أجندتها للإصلاحات الهيكلية رغم التحديات المختلفة.

كما نقل تصريح وكالة "موديز" حيث عدلت من التصنيف الائتماني لمصر بعد ما حولت نظرتها المستقبلية للاقتصاد لإيجابية، وقالت موديز المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.