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المراجعات النهائية لمناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية تشهد إقبالا كبيرا في محافظات الجمهورية - صور

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المراجعات النهائية لمناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية تشهد إقبالا كبيرا في محافظات الجمهورية - صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المراجعات النهائية التي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها بمختلف المديريات التعليمية للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي بداية من شهر مايو الجاري إقبالا كبيرا من قبل الطلاب.

وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يتابع بشكل متواصل تنظيم المراجعات النهائية وإقبال الطلاب عليها بمختلف محافظات الجمهورية، مشددا على تيسير كافة السبل للطلاب وتهيئة البيئة المناسبة للمشاركة في هذه المراجعات النهائية لتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

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وأوضح المتحدث الرسمي أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

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وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة التي انطلقت منذ بداية شهر مايو الجاري تأتي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة التربية والتعليم لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب ومن بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانًا لمختلف المراحل الدراسية على موقع الوزارة، فضلا عن تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان لمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي عبر برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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