نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاقها.. التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء 8 مايو وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وتعليمات عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة، وهي ضرورة الالتزام بالزي المدرسي خلال أداء امتحانات الترم الثاني 2024، ولن يسمح دخول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلاب المخالفين.

كما شددت الوزارة، على ممنوع منعًا باتًا دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول، وفي حالة وجود موبايل مع الطالب داخل اللجنة، يتم مصادرة الهاتف، وتفعل لائحة ضوابط الامتحانات، كما لا يسمح باستخدام الكورريكتور بورقة امتحانات الترم الثاني 2024، لا يسمح باستخدام أي ألوان داخل ورقة امتحانات الترم الثاني 2024.

وشددت الوزارة، على أن يتم الإجابة على أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بقلم جاف أزرق اللون فقط، ويغلق باب المدرسة عقب بدء امتحانات الترم الثاني 2024، وعدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى المدرسة خلال عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لأي سبب كان، ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة امتحانات الترم الثاني 2024 قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

وطالبت الوزارة، بضرورة إحضار كافة الأدوات التي يحتاجها الطالب، كما لا يسمح للطلاب بتداول الأدوات، مع عدم ارتداء البناطيل الممزقة أيا كان شكلها، وغير مسموح لدخول أي طالب بعد المواعيد الرسمية لبدء لجنة امتحانات الترم الثاني 2024، وتابعت أن أي محاولات شغب بين الطلاب يتم ردعها وفقًا للائحة الانضباط وبشكل صارم، مع الحفاظ على المتعلقات الشخصية مسؤولية الطالب، كما أنه ممنوع منعا باتًا وضع مكياج أو ارتداء إكسسورات أو حظاظات.