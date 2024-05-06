أخبار مصرية

القاهرة الإخبارية ترصد نزوح الفلسطينيين بعد تهديدات الاحتلال باجتياح رفح.. صور

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 06:32 مساءً - رصد مراسل القاهرة الإخبارية، قبل قليل، لحظات نزوح الفلسطينيين من مدينة رفح، وذلك بعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح المدينة، رغم التحذيرات الدولية حيال ذلك.

 

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وكانت جمهورية مصر العربية قد حذرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

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وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

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وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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