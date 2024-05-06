حماس: وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وعودة النازحين وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:32 مساءً - قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إننا وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى، مضيفا أن قيادة الاحتلال تخشى من وقف إطلاق النار لأن النتائج المترتبة عليه لن تكون لصالحها.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن وفد من الحركة سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.