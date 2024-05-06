الخارجية الأمريكية: حماس قدمت ردها بشأن وقف إطلاق النار ونقوم بمراجعته مع حلفائنا بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 09:32 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تتقوم فى الوقت الراهن بمراجعة رد حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار مع حلفائها بالمنطقة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "حماس قدمت ردها بشأن وقف إطلاق النار ونقوم بمراجعته مع حلفائنا بالمنطقة".

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، إننا وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى، مضيفا أن قيادة الاحتلال تخشى من وقف إطلاق النار لأن النتائج المترتبة عليه لن تكون لصالحها، وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن وفد من الحركة سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار.