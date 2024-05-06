قصواء الخلالي: مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن شعب فلسطين في العالم كله

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه لا صوت يعلو الآن فوق الهدنة وإيقاف إطلاق النار، وعدم تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن حماس أبلغت الجانب المصري بالموافقة على مقترح وقف النار، معقبة:" حركة حماس قدمت مصلحة الشعب الفلسطيني بقبولها المقترح المصري بوقف إطلاق النار".

وتابعت أن القضية الفلسطينية تحولت لقضية الأوطان، ونالت تعاطف الجميع، مشيرة إلى أن مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله.

واستنكرت الخلالي همجية قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينين، مضيفة أن حكومة نتنياهو هي الأسوأ في تاريخ الإنسانية.

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابيين، يريدون عدم استقرار الأوضاع، وقضيتهم هي إشعال الحرائق والانتقام، ويفضلونها على أي قضية، وسيزايدون على الفلسطينيين أنفسهم.