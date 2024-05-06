لجنة الحكام: محمد معروف حكما لمباراة الأهلى والاتحاد السكندرى.. وعبد العزيز السيد للفيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 11:26 مساءً - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمد معروف لإدارة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى غدا الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، وعبد العزيز حكما لتقنية الفيديو.

واختار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعبا لقائمة مباراة الاتحاد السكندري، وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي أفشة وكريم فؤاد، بينما تم استبعاد علي معلول وواصل الخروج أليو ديانج وياسر إبراهيم بسبب عدم الجاهزية، بخلاف محمد الشناوي وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وحمزة علاء بسبب الإصابة، وبيرسي تاو وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمود متولي وكريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق ، حسين الشحات، رضا سليم، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، محمد الضاوي كريستو.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا، أنتوني موديست