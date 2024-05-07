قصواء الخلالي: إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل مطلب شبه شعبي بعد ما حدث اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 10:29 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، أن ما حدث اليوم من إسرائيل والاقتراب لهذه النقطة من الحدود المصرية يلغي معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، متابعة: "إسرائيل لا تقرب من هذه النقطة على الحدود.. رفع العلم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أمر غير مقبول ومرفوض شعبيا ويجب بالرد بالمعاهدات ولا ارغب فى دخول حرب نهائي ومصر بلد سلام وتبحث عن السلام ونسعي للسلام والرئيس عبد الفتاح السيسي رجل سلام".

وأضافت خلال برنامج "فى المساء مع قصواء" الذي يعرض على قناة سي بي سي: "معاهدة السلام ألغيت بما حدث من إسرائيل اليوم على الأصعدة الشعبية.. نحن بحاجة على عدم الالتزام بمعاهدة فى ظل التواجد الإسرائيلي على الحدود المصرية وما حدث اليوم يحتاج إلى رد تاريخي".

وتابعت قصواء الخلالي: "مصر جاهزة بعد الخروقات الإسرائيلية لكل السيناريوهات للحفاظ على حدودها.. ونحن بحاجة إلى معاهدة جديدة مع إسرائيل وهذا مطلب شبه شعبي ومطلب صحفي.. ومفيش مواطن مصري مبسوط أن شاف العلم الصهيوني مرفوع فى معبر رفح".

وأكملت قصواء الخلالي: "معاهدة السلام أصبحت محرجة وعبء شعبي وأناشد مؤسسات الدولة بالسعي إلى معاهدة سلام جديدة يبرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تغيرات السنوات الأخيرة.. لا اتحدث عن إلغاء المعاهدة والدخول فى حرب ولكن الأمر فى حاجة إلى معاهدة جديدة للحفاظ على مصالح الوطن المصري والأرض المصرية فقط.. ومن يرغب فى الحديث عن الدفاع عن فلسطين يذهب للحرب.. ومصر حكيمة ومتزنة وتدعو للسلام".