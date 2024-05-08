نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد المصريين في أوروبا يندد بالتصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية.. ويؤكد دعمه للموقف المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا، رفضه التام وإدانته الشديدة للتصعيد الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل واجتياحه لمدينة رفح الفلسطينية والسيطرة على معبر رفح الفلسطيني وكرم أبوسالم ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وبحسب بيان، يهيب الاتحاد بالمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسئوليته لوقف هذا العدوان على الشعب الفلسطينى وحماية المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ الذين يتعرضوا لكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، في بيانه، على كامل الدعم لكافة الخطوات التي تتخذها القيادة السياسية فى مصر من أجل حماية الأمن القومي المصري، مشددا على أن المصريين فى الخارج فى خندق واحد مع الدولة المصرية والقيادة السياسية ويثمنوا الدور الإيجابي والفعال الذي تلعبه مصر من أجل حماية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

وناشد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، الشعب المصري بيتوخى الحذر من الشائعات الممنهجة والموجهة ضد الدولة المصرية والقيادة السياسية والتى تهدف إلى النيل من العلاقة الوثيقة بين شعب مصر العظيم وقيادته السياسية الحكيمة والتى لم ولن ينال منها أحد بفضل وعى الشعب المصري وثقته الكبيرة فى قيادته الحكيمة.

واختتم الاتحاد بيانه بالقول: “حفظ الله مصر وشعبها العظيم وقيادتها السياسية وجيشها العظيم المرابط على الحدود الذى يستمد قوته من ثقة وقوة وثبات الجبهة الداخلية للشعب المصرى العظيم”.