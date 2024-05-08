أكرم القصاص: ما يحدث من تعنت إسرائيلى هو تهديد للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 11:26 مساءً - أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم السابع، أن ما يحدث من تعنت إسرائيلي هو تهديد للسلام في المنطقة وتوسع للعدوان الاسرائيلي، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة ومصر تبذل الجهود وحذرت الأطراف كلها بشكل واضح أن انهيار الاتفاق يؤدي إلى كوارث.

وأضاف اكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن انهيار المفاوضات يسبب مشكلات كبيرة وكل الاطراف في مأزق ولاسيما الجانب الاسرائيلي، موضحا أن الخاسر الوحيد الشعب الفلسطيني، وقال: "الناس تعبت والأرقام هائلة من شهداء وجرحى وفي ثمن كبير يُدفع".

وتابع: "الثمن اللي بيدفع كبير مقابل أن كان يمكن الوصول إلى الهدنة ومصر تتعامل مع الطرف الأصلي والطرف الراعي وتخوض أكثر من حرب داخل هذه الحرب ومصر قادرة على التدخل ولكن تتمسك بصبر استراتيجي لهدنة توقف الحرب ولكن انهيار الهدنة اكبر خطر حقيقي"، لافتا إلى استمرار وجود وفود امريكية قطرية للوصول الى اتفاق.

واستكمل: "ما يحدث اخر نداء وتحذير تصدره مصر وكان في تحذيرات شديدة اللهجة وبعض المشاهد تبدو تهديد ومصر قادرة على حماية امنها القومي وتتمسك لآخر لحظة حرصا على مصالح شعب فلسطيني، وفي تطور نوعي اقليمي لحرب لن تبقي ولن تذر وهذا ايضا معروف في تقارير الاداء والاسرائيلي والامريكي".