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تعليم القاهرة تعلن نتائج سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى 2024 /2023

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:33 مساءً - أعلن أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) 2024 /2023، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمى للمديرية وهو:

 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 

وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٣، وسوف تكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥

 

وأكد مدير المديرية، أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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