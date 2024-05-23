تعليم القاهرة تعلن نتائج سنوات النقل للفصل الدراسى الثانى 2024 /2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:33 مساءً - أعلن أيمن موسى، وكيل أول الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إعلان نتائج سنوات النقل للفصل الدراسي الثاني (آخر العام) 2024 /2023، للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والصفين الأول والثاني الإعدادى على الموقع الرسمى للمديرية وهو:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٣، وسوف تكون متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٥

وأكد مدير المديرية، أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس.