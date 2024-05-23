الآثار توضح مصير "المومياء" الأثرية الملقاة داخل "جوال" فى الشارع بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 07:29 مساءً - علق الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، على واقعة العثور على مومياء أثرية، بالقرب من مزلقان الطب البيطرى بنهاية شارع المطار بمدينة أسوان داخل جوال.

وقال في تصريحاته لـ"اليوم السابع" إن الآثار لم تتسلم المومياء حتى الآن، وما زالت في انتظار قرار النيابة العامة لاستلامها، ومن المقرر أن يتم وضعها في أحد المخازن لحفظها لأعمال البحث والدراسة، خاصة وأنها في حالة تهتك ولا تصلح للعرض.

أشار إلى أنه منذ أن تم العثور على المومياء تم تشكيل لجنة من مسئولي الآثار بمحافظة أسوان لفصحها ودراستها وتبين أثريتها وأنها تعود للعصور المتأخرة، لكنها غير مكتملة وفي حالة تهتك.

وكانت النيابة العامة بأسوان، تحت إشراف المستشار عصام خليفة المحام العام لنيابات أسوان، بدأت تحقيقاتها فى العثور على مومياء أثرية، واستدعت النيابة مسئولى الأثار لسؤالهم حول الواقعة وتحديد الحقبة الزمنية للمومياء وبيان أثريتها بعدما عثرت أجهزة الأمن عثرت على المومياء بالقرب من مزلقان الطب البيطرى بشارع السماد شرق مدينة أسوان، وتحرر محضر بالواقعة قيد تحت رقم 1253 لسنة 2024 إدارى قسم ثان أسوان.

وأكدت تحقيقات النيابة بناء على سماع أقوال مفتشى ومسئولى الأثار على أثرية المومياء، أن المومياء فى حالة تهتك، وغير مكتملة ، كما تبين أن الرأس مفصوله عن الجسد، وأنها ملفوفة بلفائف كتانية، كما يرجح أنها من العصر المتأخر أحد عصور الدولة المصرية القديمة، كما يعد هذا الأثر من السلالات البشرية، التابعة للحضارة المصرية القديمة، فضلا عن أن الأثر خاضع لقانون حماية الأثار رقم 49 لسنة 2016 والقرار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته

وقررت النيابة تسليم الأثر ( المومياء) للمخزن المتحفى التابع لمنطقة أثار أسوان والنوبة، كما إستعجلت تحقيقات المباحث حول الواقعة.