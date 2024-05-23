الزمالك يتعادل 1-1 مع مودرن فيوتشر فى الشوط الأول بدورى nile .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 08:26 مساءً - أنهى الزمالك الشوط الأول متعادلاً مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز). الشوط الأول شهدت أول 15 دقيقة من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر هدوءا بين الفريقين وانحصر فيها معظم اللعب في وسط الملعب، وسط محاولات من الفارس الأبيض للسيطرة والاستحواذ لانتزاع المبادرة الهجومية. هدد الزمالك مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 23 بعد انطلاقة من الجبهة اليسرى ولكنه سدد الكرة بسهولة ليتصدى لها محمود حمدى حارس مرمى فريق مودرن فيوتشر. في الدقيقة 35 استخلص عمر جابر الكرة من دفاع فيوتشر وأرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء تابعها الجزيري بتسديدة مرت على يمين محمود حمدى حارس فيوتشر. واصل فيوتشر ضغطه على الزمالك لتعديل النتيجة، حتى نجح محمد صادق في إحراز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 40 بشباك محمد عواد حراس القلعة البيضاء عن طريق متابعة جيدة.

تشكيل الزمالك أمام مودرن فيوتشر

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

تشكيل مودرن فيوتشر أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع.

هجوم: أحمد عاطف.

ترتيب الزمالك ومودرن فيوتشر في الدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.