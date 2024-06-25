الأرصاد تعلن درجات الحرارة «المحسوسة» على القاهرة والمحافظات اليوم

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جدة - نرمين السيد - ارتفاع درجات الحرارة
وذكرت أنه من المتوقع أن يسود اليوم، طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، وتكون الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، لافتة إلى أن درجات الحرارة المحسوسة تكون أعلى بدرجتين لتكون 41 درجة؛ بسبب ارتفاع نسةب الرطوبة في الجو.
ويكون الطقس حارًا رطبا على السواحل الشمالية، أمّا خلال الليل فيكون الطقس مائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.
ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية. وجنوب سيناء: العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.
بينما تكون على شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.
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