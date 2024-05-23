نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الجميل: مشروع الدلتا الجديدة إنجاز تاريخي يعادل 4 محافظات ويسد الفجوة فى الإنتاج الزراعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الأولى من موسم حصاد مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يكشف لنا عن عمل عظيم بكل المقاييس لتحقيق التنمية الشاملة فى مصر خلال السنوات العشر الماضية، ونتيجته إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية مما يمثل معجزة تنموية بكل المقاييس خاصة فى ظل الزيادة السكانية المستمرة والتحديات المائية.

وأشار الجمل، إلى أن النهضة الزراعية المتكاملة المرتبطة بالتصنيع، والمتحققة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هى نموذج للتفكير الإبداعى الخلاق والرؤية الوطنية والإصرار الحاسم على التنفيذ المتكامل رغم المعوقات وما أكثرها، وأن نجاح تنفيذ مشروعات البنية التحتية وإنهاء المرحلة الأولى من الدلتا الجديدة التى تساوى مساحة أراض 4 محافظات و25% من الأراضى الزراعية الموجودة فى مصر منذ آلاف السنين، إنجاز تاريخى يستحق الوقوف عنده طويلا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن عبقرية مشروع الدلتا الجديدة أنه يمتد على مساحة تصل إلى 2.2 مليون فدان ويقع على امتداد طريق محور "روض الفرج - الضبعة الجديد"، الذي يربط دلتا النيل القديمة بالموانئ البحرية بشكل مباشر ويبعد 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر، كما أنه ملاصق للدلتا القديمة من ناحية الغرب، كما يجاور المشروع محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، وهو ما يعد امتدادا طبيعيا لتلك المحافظات لاستيعاب الزيادة السكانية والتدفقات الاستثمارية المحلية منها، وسلة غذاء رئيسي للمنتجعات السياحية الواعدة بالساحل الشمالي.

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل إلى تسليط الضوء من وسائل الإعلام على مشروع الدلتا الجديدة وأهميته للأجيال المقبلة ومميزاته فى الاستفادة من كافة العناصر الموجودة لدينا من وحدتى الأرض والمياه، فهناك استفادة كبرى من المياه الجوفية فى تلك المنطقة ودراسات علمية لبحث المحاصيل المتناسبة معها، وكذلك الاتجاه إلى المشروعات المتكاملة التى تربط الزراعة بالتصنيع لتوفير فرص العمل ودفع الاستثمارات المحلية والقطاع الخاص للدخول والمشاركة فى المشروع الذى يعتبر على حدود أربعة محافظات.

ولفت إلى أهمية الانتهاء من استزراع مساحة 350 ألف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وذلك عن طريق استغلال المياه الجوفية بالمنطقة، حيث تم تقسيم التراكيب المحصولية للمشروع بنسبة 30% محاصيل استراتيجية و40% محاصيل بستانية، كما تم وضع نسبة 30% لاستغلال المشروع في مشروعات تصنيعية.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن أهمية مشروع الدلتا الجديدة الذى يتضمن مشروعى مستقبل مصر ومشروع جنوب محور الضبعة، يستهدف زيادة الناتج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد، كما يدعم المشروع الأمن الغذائي المصري بتوفير الخضروات الأساسية لتكون في متناول المستهلك، فضلًا عن تصدير الفائض منه للخارج، كما يستهدف المشروع توفير ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام المقبل، واستيعاب الزيادة السكانية في الوادي والدلتا لتخفيف التكدس السكاني بهما، فضلا عن توطين الصناعات التي تقوم على الزراعة والصناعات التحويلية والاستفادة من محور الضبعة في تعزيز التجارة الخارجية من الخضر والسلع الزراعية نصف الجافة والجافة القابلة للتصدير.