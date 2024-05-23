الأهلي يواصل تدريباته بإستاد القاهرة استعداداً لنهائي أفريقيا وتعليمات خاصة من كولر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 09:36 مساءً - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الخميس، مرانه الرئيسي على الملعب الفرعي لأستاد القاهرة ضمن استعدادات الفريق لمباراة الترجي المُرتقبة المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، السبت، في غياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ودخل الأهلي معسكر مغلق بدءاً من اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة وتقرر خوض المران اليوم وغداً بإستاد القاهرة استعداداً للمواجهة الهامة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران تحدث معهم خلالها عن المباراة المرتقبة وطالبهم بالتركيز في لقاء السبت المرتقب ووجه بعض التعليمات الخاصة لكل لاعب من أجل تنفيذها أمام بطل تونس.

كما خاض الفريق فقرة بدنية قوية بجانب فقرة لحراس المرمى تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

يذكر ان مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بإستاد رادس السبت الماضي انتهت بالتعادل السلبي.