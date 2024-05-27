القاهرة الإخبارية: دخول 123 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر كرم أبو سالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال رمضان المطعنى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن عشرات الشاحنات التى تواجدت فى معبر رفح رصدت فى ساعات الصباح الأولى، متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم، الذى يبعد قرابة 3 كم عن هذه المنطقة، ووفقا للإحصائية الأخيرة وبعد عملية التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى نفذ إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات 123 شاحنة.

وأضاف "المطعني"، خلال رسالة على الهواء، أن هذه الشاحنات تحمل على متنها عددا كبيرا من المواد الغذائية والإغاثية لقطاع غزة، بالإضافة للمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية، وجاء ذلك بعد التنسيق بين الرئيس المصرى ونظيره الأمريكى على أن يكون الدخول من أمام معبر رفح مرورا بمعبر كرم أبو سالم حتى تتسلم الشحنات الأمم المتحدة لتتولى توزيعها داخل القطاع.

ولفت أن هذه الإجراءات والجهود التى توليها مصر على مدار الساعة وحتى الأيام الماضية لإنفاذ أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، وبحسب المصادر رفيعة المستوى، والتى قالت أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى أمام الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة.