أخبار مصرية

مصدر أمنى مطلع: على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:31 مساءً - قال مصدر أمنى مطلع في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: إن على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته من خطورة تفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية مع قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، ليس فقط على الاوضاع الأمنية بالحدود لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أكد أن القوات المسلحة المصرية تجرى تحقيقات بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح، ما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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