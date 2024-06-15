كشف ملابسات واقعة اعتداء أحد الأشخاص على طالبة وإصابتها بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 08:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على طالبة مُحدثاً إصابتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (طالبة ، طالب "مصابان بجروح وكدمات متفرقة") بتضررهما من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما ، وتم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة والتعدى عليهما باستخدام قطعة زجاج.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.