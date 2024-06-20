مراسل القاهرة الإخبارية: عدد كبير من الحجاج المتوفين دخلوا بدون تصاريح

أكد جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في العاصمة السعودية الرياض، أن السفارة المصرية بالمملكة شكَّلت غرفة عمليات؛ لمتابعة حالة المفقودين، والمتوفين، من الحجاج المصريين، منذ الساعات الأولى للإعلان عنهم في موسم الحج هذا العام 2024.





جاء ذلك، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

وقال مراسل القاهرة الإخبارية: "إن السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية تحدث إلينا منذ قليل عن بقائهم داخل غرفة العمليات واستقبالهم عددًا كبيرًا من الشكاوى التي وصلت إليهم من ذوي المتوفيين والمفقودين منذ الساعات الأولى في يوم عرفة، وحتى هذه اللحظة".

ولفت إلى أنه لا تزال الشكاوى تصل إلى غرفة العمليات في القنصلية العامة في جدة، مشيرًا إلى أن السلطات السعودية ذكرت بأن هناك عددًا من هؤلاء الحجيج دخلوا بدون تصريح، وبالتالي هناك عدد من التائهين خاصة مع عناء الحج هذا العام، مع بُعد المسافات، ولم يكن معهم حافلات تنقلهم من مكان إلى آخر.

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية عن أنه كانت هناك تحذيرات مستمرة من وزارة الصحة السعودية لجميع المتواجدين في المشاعر سواء الحجاج، أو مقدمي الخدمات اللوجستية والمتطوعين بعدم التعرض المباشر لدرجات الحرارة الشديدة.