نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دور الـ 16 من أمم أوروبا يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق كرة القدم، العديد من المباريات المهمة والنارية في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث انتهى دور المجموعات، أمس الأربعاء.

تبدأ مباريات دور الثمن نهائي في يورو 2024، يوم السبت المقبل، حيث يشهد هذا الدور مباريات من العيار الثقيل.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات دور ال16 في اليورو

يوم السبت 29 يونيو

سويسرا 7:00 إيطاليا

ألمانيا 10:00 الدنمارك

يوم الأحد 30 يونيو

إنجلترا 7:00 سلوفاكيا

إسبانيا 10:00 جورجيا

يوم الاثنين 1 يوليو

فرنسا 7:00 بلجيكا

البرتغال 10:00 سلوفينيا

يوم الثلاثاء 2 يوليو

رومانيا 7:00 هولندا

النمسا 10:00 تركيا