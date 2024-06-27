منير فخري: السيسي اعتذر بكلمات نابعة من القلب عن حرق الإرهابيين للكنائس

جدة - نرمين السيد - منير فخري عبد النور

قال منير فخري عبد النور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن استهداف دور العبادة بعد فض اعتصام رابعة كان رسالة واضحة جدًا من الجماعة الإرهابية.





وخلال حواره في برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبد النور أنه بعد هذه الأحداث، عُقِدَ اجتماع لمجلس الوزراء، وكانت المجموعة الصغيرة التي تجتمع قبل المجلس قد غادرت بالفعل، حيث كانت تلك الاجتماعات تُعقد في هيئة الاستثمار. وأضاف أن وزير الدفاع آنذاك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء إليه معتذرًا عن حرائق الكنائس، فقال له عبدالنور: "الكنائس بتاعتك والجوامع بتاعتي، وهذه مأساتنا جميعًا"، وأكد أن كلمات السيسي كانت صادقة ونابعة من القلب.

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