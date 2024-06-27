نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول رامي عياش إلى المغرب استعدادًا لحفل موازين واستقباله بالطبل والورود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل النجم اللبناني رامي عياش إلى المغرب استعدادًا لحفله ضمن فعاليات مهرجان موازين بدورته الحالية لصيف ٢٠٢٤.

استقبال حافل بالمطرب رامي عياش في المغرب

وتم استقبال رامي عياش بحفاوة من جمهوره المغربي الذي رحب به من خلال الطبل والورود، وشارك رامي متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو من استقبال الجمهور له، وعلق بالقول "عاجز عن الكلام، شكرًا للمغرب".

مهرجان موازين

ويُحيي رامي عياش حفله في مهرجان موازين مساء غد الجمعة على منصة النهضة في العاصمة المغربية الرباط، ويُقدم مجموعة منوعة من أعماله الغنائية القديمة والجديدة، ومن بينها أغنية sway بالعربي.

أحدث أعمال رامى عياش

وانتهى رامي عياش مؤخرًا من تصوير عمل غنائي جديد على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصوير الأغنية في لبنان.