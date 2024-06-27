عاجل - "التعليم والكهرباء" أهم الوزارات في أي حكومة.. اعرف سبب تأخير التعديل الوزاري حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - "التعليم والكهرباء" أهم الوزارات في أي حكومة.. اعرف سبب تأخير التعديل الوزاري حتى الآن.. كشف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، عن سبب تأخير إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، قائلًا: "أعتقد أن إعادة ترتيب الوزارات هو السبب في تأخير التعديل الوزاري حتى الآن".

وتابع الفقي، في تصريحات له، أن هناك إحجام كبير عن قبول المنصب الوزاري نظرًا لصعوبات هذا المنصب.

سبب تأخير التعديل الوزاري حتى الآن

وأوضح المفكر السياسي أن التربية والتعليم والكهرباء من أهم الوزارات في أي حكومة، مؤكدًا أنه يجب العودة إلى فكرة "الوزير السياسي"، ولا يجب قصر الاختيار على الوزراء الفنيين.

واختتم: "في بعض التشكيلات الوزارية كان يتم تفصيل الوزارات على الشخصيات".