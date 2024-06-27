نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يطلب 145 مليون لرحيل نجمه للدوري الكويتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثي، عن موافقة النادي الأهلي على رحيل محمد مجدي أفشة لاعب الفريق للدوري الكويتي حال وصول عرض رسمي من أحد الأندية هناك مقابل 750 ألف دولار على سبيل الإعارة لمدة موسمًا أو 3 مليون دولار ( 145 مليون جنيه) حال البيع النهائي.

3 مليون دولار لرحيل أفشة

وقال محمد الليثي خلال تصريحات إذاعية: تلقى أفشة عرضًا من أحد أندية الدوري الكويتي خلال الأيام الماضية على سبيل الإعارة، وقام مسئولو هذا النادي باستطلاع رأي الأهلي في الاستغناء عن أفشة فرّحب مسئولو القلعة الحمراء بفكرة الاستغناء عن اللاعب سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

وأشار محمد الليثي: حصل مسئولو الأهلي على موافقة مارسيل كولر المدير الفني برحيل أفشة، ورغم الموافقة إلا أن الصفقة ستفشل بنسبة كبيرة بسبب مُغالاة الأهلي في طلباته المالية حسب وجهة نظر النادي الكويتي.